Об этом в интервью 24 Каналу отметил заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко, добавив, что Лукашенко – не союзник России, а только ее придаток.

Лукашенко способен только подыгрывать России

Как отметил оппозиционер, Лукашенко будет использован Москвой, учитывая стратегическое положение так называемого "белорусского балкона", потому что территория Беларуси имеет крайне важное значение для России в контексте создания угроз и реальных агрессивных действий как в сторону Украины, так и в направлении других государств, членов ЕС.

"Белорусский балкон" невозможно переоценить. Если говорить о реальном участии вооруженных сил Беларуси, то ситуация не меняется. Появилась информация, что проводилась мобилизация и только 20% офицеров запаса смогли призвать на мобилизационные сборы. Возникла серьезная проблема даже в этом процессе,

– рассказал Латушко.

Он констатировал, что армия Лукашенко сегодня не в лучшем состоянии. Хотя он довольно много инвестирует в нее, регулярно проводит военные учения и проверку боевой готовности, вкладывает деньги в закупку новых образцов вооружения.

По словам Латушко, Россия в кредит или бесплатно передает ей авиацию, оружие (в частности "Орешник"), но самостоятельно он не способен ни политически (не имеет мотивации, потому что она нивелируется страхом потерять должность), ни благодаря военному потенциалу принять участие в какой-то вооруженной агрессии.

"Единственное, что он может – "подтанцовывать", идти вторым эшелоном, обеспечивать инфраструктурой, устраивать проблемы на границах. Конечно он это делает в интересах не Беларуси, а России. Если она будет иметь такие планы и российские вооруженные силы появятся на белорусской территории, Лукашенко ничего противопоставить этому не сможет, он будет помогать", – уверен Латушко.

Из-за чего переживает белорусский диктатор?

По мнению заместителя руководителя Переходного кабинета Беларуси, в последнее время Лукашенко обеспокоен ситуацией, что он дает добро России на территории своей страны создавать определенные площадки для нанесения ударов по Украине, в частности дроновых.

Он проговорился и на совещании с военными сказал, чтобы те ему не рассказывали об армии, которые будут стоять на границах, типа он это и сам увидит, а вот если будут ДРГ, то вот это будет для Беларуси вызов,

– озвучил Латушко.

Подытоживая, заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси добавил, что Лукашенко понимает, что если Россия разместит определенные установки, развернет площадки для запуска БпЛА по украинской территории, то Киев уже заявлял, что оставляет за собой в таком случае право на ответ.

Худший сценарий для России, со слов Латушко – ракетный удар на такие действия, а также другой – когда в Беларусь зайдут диверсионные группы, которые могут ликвидировать российские установки. Вот этого Лукашенко боится.

