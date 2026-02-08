Военный обозреватель Иван Тимочко предположил в разговоре с 24 Каналом, может ли Беларусь осуществить агрессию в отношении Украины. Он предположил, какие последствия тогда будут для Минска.

К теме В Беларуси – масштабная проверка армии под грифом "секретно": Лукашенко отдает приказы сам

Решится ли Беларусь на угрожающие действия против Украины?

Тимочко отметил, что белорусские войска в 2022 году уже заходили на территорию Украины в составе российской оккупационной армии. Поэтому если Беларусь гипотетически решится на это еще раз, то это будет более масштабный шаг с привлечением не одного полка, а вполне белорусской армии.

Если бы руководство Беларуси и России считали, что применение белорусской армии было бы эффективным, то они давно бы это сделали. Однако если Владимир Путин не будет видеть другого выхода, как привлечь белорусских военных, он может на это решиться,

– отметил военный обозреватель.

Однако этот шаг очень опасен для Беларуси, которая является не большой страной и не имеет стратегической глубины. Поэтому сосредоточение белорусских и российских сил может потенциально в любой момент попасть под массированный удар Украины. Вследствие этого, по его словам, может возникнуть паника у военных и внутренние конфликты между белорусами и россиянами, чего боится власть.

Стоит знать. Беларусь в 40 километрах от границы с Украиной строит новый полигон в Гомельской области. Там будут расположены десантно-штурмовые войска. По мнению генерала армии Николая Маломужа, это "прямая угроза Украине", а также сигнал, что ей нужно готовиться к возможным сценариям наступления России через Беларусь.

Также для проведения масштабной операции Беларуси потребуется провести мобилизацию. Сейчас белорусское войско имеет численность примерно 60 тысяч человек. Для примера, на Сумщине россияне наступали в таком же количестве, но не достигли никакого результата.

Если Беларусь в первые дни полномасштабного вторжения не вступила в войну против Украины, то уже сейчас Александр Лукашенко будет пытаться петлять до последнего. К тому же сейчас идет переговорный процесс и рано или поздно он принесет результат. Если же он пойдет на этот шаг, то оказаться на уровне диктаторов без всякого маневра, как участник агрессии против Украины,

– отметил Иван Тимочко.

Кроме того, вероятное вступление Беларуси в войну скорее всего приведет к цепной реакции в странах НАТО, в частности Польше, стран Балтии. Они могут, как предположил военный обозреватель, подтянуть свои войска как минимум к границе, а максимум добавят свои военные контингенты в поддержку украинской армии.

Что известно о масштабной инспекции Вооруженных сил Беларуси?