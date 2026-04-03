Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Лукашенко нечем воевать. Если он бы мог, то уже давно вступил бы в войну против Украины.
Почему Беларусь в не слишком выгодном положении?
По словам Свитана, фактически две трети границы Беларуси проходит с европейскими странами. Если же там рискнут перейти к агрессивным действиям, то очень быстро все закончится. Включается Украина, включаются европейские страны – и все быстро закончится.
Географическое расположение Беларуси не дает шанса режиму выжить в течение нескольких дней. У Путина не получилось захватить Киев за 3 дня. У Трампа не получилось так с Ираном. А вот с Беларусью это вполне может получиться. Удары остановят белорусскую экономику, а режим быстро сбежит из страны. При этом понимаем, что белорусский народ является дружественным к нам,
– отметил Свитан.
Обратите внимание! Самопровозглашенный президент Лукашенко на одном из совещаний заявил, что Беларусь готовится к войне. Его страна должна быть способной противостоять любой агрессии.
Россия сейчас погружена в войну против Украины, поэтому она не смогла бы помочь Лукашенко. Его войск достаточно для недолгой обороны Минска. И Лукашенко должен сам прекрасно это понимать.
Белорусская армия на данный момент небоеспособна. А белорусская экономика полностью работает на Россию. Эти заявления Лукашенко. Ну, захотелось деду побряцать старыми заслугами,
– сказал Свитан.
Ситуация в Беларуси: последние новости
- Беларусь старается налаживать отношения с Соединенными Штатами. Лукашенко уже некоторое время освобождает политзаключенных, а США в ответ отменяют некоторые санкции.
- Недавно Дональд Трамп написал, что посланник США в Беларуси Джон Коул провёл переговоры с "уважаемым президентом Александром Лукашенко". Удалось договориться об освобождении еще 250 политических заключенных.
- Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, почему Трамп так положительно относится к Лукашенко. И последний действительно готов идти на сотрудничество с президентом США.