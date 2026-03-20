Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что это составляющая внешней политики Трампа. Говорится о том, что надо перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая, в частности, и Беларусь.
Какой расчет Трампа?
Игорь Рейтерович отметил, что у США очень циничный подход. В частности, Лукашенко отпустил на свободу 250 политзаключенных. Поэтому Трамп сможет подать это как большой миротворческий успех.
Второй момент. Это составная часть очень специфической, но внешней политики администрации Трампа, суть которой заключается в том, что надо постепенно перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая. Если получится, то в этом случае еще и с орбиты России. Беларусь – это вообще два в одном,
– сказал он.
Потому что Россия считает Беларусь своей территорией, своей сферой влияния. Но у Китая есть очень большие интересы относительно Беларуси. КНР много лет инвестирует в Беларусь, открывает там свои предприятия на очень выгодных условиях, дает дешевые кредиты и поддерживает режим Лукашенко.
Когда-то Пекин смотрел на Беларусь, как на трамплин в Европу. Страна граничит с ЕС. Китай считал, что это может быть такая база, с которой можно стартовать в Евросоюз. В частности, в экономическом плане. Потому что будут совместные предприятия, но по сути китайские.
Американцы считают, что они таким образом немного выведут Лукашенко из этого влияния, перетянут его на свою сторону, и он будет не столь откровенно ориентироваться на Пекин или на Москву, но и присматриваться одним глазом к США. Насколько эта стратегия может быть эффективной – мне сложно сказать,
– предположил политолог.
По его словам, с морально-этической точки зрения это плохая история, однако у Трампа есть определенный расчет. Есть группа республиканцев, которые считают, что таким образом надо вести борьбу с Китаем, действовать относительно стран, которые ориентируются на Пекин. Беларусь есть в перечне этих государств.
Лукашенко является таким человеком, который всегда готов сесть на шпагат, если получится, быть слугой двух, трех, а, возможно, даже четырех господ. В этом случае мы это и наблюдаем. Это не значительное потепление, но для Лукашенко очень приятная история,
– добавил Рейтерович.
США сняли санкции с Беларуси: что известно?
19 марта специальный представитель президента США Джон Коул совершил визит в Минск. Он встретился с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоялись во Дворце Независимости с участием делегации из США.
Джон Коул объявил, что США снимают санкции с ключевых белорусских банков и компаний-гигантов. В частности, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития Беларуси, Белинвестбанка. Из санкционного списка США будут исключены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий", которые являются главными производителями калийных удобрений.
После встречи с американской делегацией Лукашенко выпустил на свободу 250 политзаключенных. Известно, что 15 из 250 освобожденных политзаключенных депортировали в Литву, остальным разрешили остаться на родине.
Джон Коул заявил, что стороны будут работать над организацией визита Александра Лукашенко в США. По его словам, Трамп "вспоминает Лукашенко как своего хорошего друга, уважаемого мирового лидера". В то же время белорусский диктатор назвал себя "сторонником Трампа". Сообщается, что во время встречи обсудили не только региональные вопросы и Украину, но и войну на Ближнем Востоке.