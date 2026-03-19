Об этом сообщает ресурс "Пул Первого".
Что известно о визите Коула в Беларусь?
Переговоры проходят во Дворце Независимости с участием делегации из США.
Детали встречи пока не раскрываются, однако в начале переговоров Лукашенко очертил их повестку дня. По его словам, диалог имеет "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".
Среди ключевых вопросов – восстановление полноценной работы дипломатических представительств, возможности экономического взаимодействия и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.
В то же время Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве отсутствует определение "политический заключенный".
Думаю, мое мнение относительно глобальных проблем, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важно для вас, поскольку вы воюете против наших друзей,
– сказал белорусский диктатор.
Джон Коул занимает должность спецпосланника США в Беларуси с ноября 2025 года. С тех пор он уже провел несколько раундов переговоров с белорусской стороной и неоднократно встречался с Лукашенко. Предыдущий его визит в Минск состоялся в середине декабря 2025 года.
Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.
Лукашенко боится повторить судьбу Али Хаменеи
Александр Лукашенко находится в стрессе из-за ликвидации иранского аятоллы Али Хаменеи и боится США. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко озвучил 24 Каналу мнение, что Лукашенко не знал, как правильно отреагировать на гибель Хаменеи.
Диктатор опубликовал заявление, назвав это циничным нападением. В то же время там не были упомянуты ни США, ни Израиль.