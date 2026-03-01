Об этом в интервью 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, уточнив, что главное направление – южное, в сторону Украины; а также на северо-запад – в сторону Польши и Литвы. Именно там происходит проверка и призыв резервистов.

Латушко рассказал, что недавно поступила информация, которая еще требует подтверждения, о том, что на заседании госсекретариата Совбеза Беларуси рассматривался анализ психологического, мотивационного состояния белорусских военнослужащих в случае, если произойдет агрессия против Беларуси. Он поделился результатами этой проверки.

Я не верю в этот сценарий, агрессию со стороны Украины, Польши, Литвы или Латвии невозможно себе представить. Этот анализ показал, что белорусские военные не готовы защищать страну,

– озвучил Латушко.

По словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, это обидно, но этому есть положительное объяснение: они не рассматривают украинцев, поляков, литовцев и латышей как врагов. Он считает, что результаты такого анализа указывают на еще один положительный момент – белорусские военные и сами не будут готовы осуществлять вооруженную агрессию. За исключением ССО – это те, которые мобилизованы и идеологически настроены, верные белорусскому диктатору.

Причина такого сбора резервистов кроется в 30-летней политике Лукашенко. Он фактически денационализирует страну. Белорусы сегодня смотрят на государство, как на режим Лукашенко, поэтому не понимают зачем им защищать такое государство. Это плохой сигнал для него,

– подытожил Латушко.

Заметьте! Беларусь совместно с Россией обсуждают планы по проведения очередных военных учений. На это отреагировал украинский президент. Владимир Зеленский заверил, что наше государство внимательно следит за этим и напомнил, что в 2022 году как раз после таких учений россияне начали полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Поэтому он отметил, что сейчас такие сборы военных несут риски для нашего государства.

