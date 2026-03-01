Об этом в интервью 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, уточнив, что главное направление – южное, в сторону Украины; а также на северо-запад – в сторону Польши и Литвы. Именно там происходит проверка и призыв резервистов.
Призыв в Беларуси: что показала психологическая проверка военных?
Латушко рассказал, что недавно поступила информация, которая еще требует подтверждения, о том, что на заседании госсекретариата Совбеза Беларуси рассматривался анализ психологического, мотивационного состояния белорусских военнослужащих в случае, если произойдет агрессия против Беларуси. Он поделился результатами этой проверки.
Я не верю в этот сценарий, агрессию со стороны Украины, Польши, Литвы или Латвии невозможно себе представить. Этот анализ показал, что белорусские военные не готовы защищать страну,
– озвучил Латушко.
По словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, это обидно, но этому есть положительное объяснение: они не рассматривают украинцев, поляков, литовцев и латышей как врагов. Он считает, что результаты такого анализа указывают на еще один положительный момент – белорусские военные и сами не будут готовы осуществлять вооруженную агрессию. За исключением ССО – это те, которые мобилизованы и идеологически настроены, верные белорусскому диктатору.
Причина такого сбора резервистов кроется в 30-летней политике Лукашенко. Он фактически денационализирует страну. Белорусы сегодня смотрят на государство, как на режим Лукашенко, поэтому не понимают зачем им защищать такое государство. Это плохой сигнал для него,
– подытожил Латушко.
Заметьте! Беларусь совместно с Россией обсуждают планы по проведения очередных военных учений. На это отреагировал украинский президент. Владимир Зеленский заверил, что наше государство внимательно следит за этим и напомнил, что в 2022 году как раз после таких учений россияне начали полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Поэтому он отметил, что сейчас такие сборы военных несут риски для нашего государства.
Мобилизация и проверка армии в Беларуси: есть ли риски для Украины?
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан связывает действия Лукашенко с военными учениями стран-членов НАТО на Балтийском направлении. Он объяснил, что Лукашенко мог обеспокоиться из-за развертывания европейских сил (10 тысяч военнослужащих) и воспринять это как угрозу северо-западу Беларуси. Свитан убежден, что угроз для Украины от мобилизации в Беларуси нет.
Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук выразил сомнение в том, что Беларусь может присоединиться к российской агрессии, которая нацелена против Украины. Он считает, что проверка Лукашенко армии имеет традиционный характер и призвана оказать психологическое давление на украинское общество.
Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов, оценивая риски со стороны Беларуси, указал на численность ее армии – 45 тысяч военных. Хотя это относительно небольшое количество бойцов, однако, зная, что Лукашенко подыгрывает Путину, Украина вынуждена сосредотачивать свои войска на границе с Беларусью. Он считает, что проверкой белорусской армии Лукашенко стремится сохранять напряжение.