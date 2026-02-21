Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что в рамках этих учений стоит задача перебросить до 10 тысяч военнослужащих на восточное европейское направление с последующим развертыванием до 40 тысяч человек.

Мобилизация в Беларуси: Лукашенко проводит параллели

Такие действия Европы могли вызвать реакцию Беларуси. Ведь, как отметил военный эксперт, присутствие 40 тысяч европейских бойцов (соединение 3-х дивизий) для Лукашенко это уже проблема даже несмотря на то, что это просто учения.

Он же помнит, как в 2021 году с перетеканием в 2022 год на его территории проводили учения россияне и чем это закончилось – выходом в сторону Киева. Так вот такая же картинка сейчас у Лукашенко. Учения, которые проводят европейские силы, с точки зрения военной логики, угрожают северо-западу Беларуси,

– объяснил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, именно поэтому Лукашенко сейчас ставит в строй личный состав разного уровня, даже тех, кто уже вышел на пенсию. По словам Свитана, самопровозглашенный президент Беларуси пытается улучшить свое пока оборонное положение.

Логика в этом однозначно есть. Ведь проводятся учения с привлечением 10-тысячной группировки и более 15 военных кораблей, большого количества авиации, а тем более, что участие в них принимает несколько стран, начиная от Турции и заканчивая Германией,

– рассказал Свитан.

По убеждению военного эксперта, нашему государству такая мобилизация в Беларуси пока ничем не угрожает. Сувальскому коридору, то есть границе Литвы и Польши, тоже вряд ли.

К сведению! Запланированы крупнейшие учения НАТО в 2026 году. Они начались в Германии и проходят под названием Steadfast Dart. Одна из ключевых задач в рамках этих учений – отработать меры по быстрой высадке войск на побережье Балтийского моря в случае угрозы. Учения продлятся несколько недель, к ним привлечены военные из 11 стран. США участвовать не будут.

