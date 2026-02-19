Белорусские мужчины, в частности многодетные отцы, были вызваны на собрание без предупреждения, что вызвало возмущение в соцсетях. Об этом пишет Суспільне.

Смотрите также Украина ввела санкции против Лукашенко

Что известно о мобилизации в Беларуси?

16 января 2026 года президент Беларуси Александр Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил страны. В рамках этих мероприятий 17 февраля Минобороны страны сообщило о сборе резервистов в Западном оперативном командовании.

Журналисты зафиксировали многочисленные комментарии и скриншоты с тредс, где пользователи делятся историями, как их отправляют на сборы на несколько дней или месяц. Представители Минобороны и военкоматов объясняют, что мероприятия направлены на проверку мобилизационной готовности и оперативной подготовки, а отсрочка возможна для тех, кто ухаживает за родными с инвалидностью, имеет трех и более детей или учебную сессию.

Белорусы паникуют из-за якобы собрания, на которых мобилизуют мужчин / Скриншоты Суспільного

Эксперты оппозиции и бывшие военные подчеркивают, что эти сборы не несут прямой угрозы Украине, Польше или Литве, а являются стандартной практикой проверки резерва. Однако приближение полигона и военного городка у границы с Украиной вызывает бдительность. Литовский полковник НАТО в отставке Вайдотас Малинионис отметил, что подобные мероприятия являются частью оценки готовности, но контролируются союзниками по НАТО и не сигнализируют о подготовке наступательной операции.

Что известно о санкциях, которые ввела Украина против президента Беларуси?