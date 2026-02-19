Белорусские мужчины, в частности многодетные отцы, были вызваны на собрание без предупреждения, что вызвало возмущение в соцсетях. Об этом пишет Суспільне.
Что известно о мобилизации в Беларуси?
16 января 2026 года президент Беларуси Александр Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил страны. В рамках этих мероприятий 17 февраля Минобороны страны сообщило о сборе резервистов в Западном оперативном командовании.
Журналисты зафиксировали многочисленные комментарии и скриншоты с тредс, где пользователи делятся историями, как их отправляют на сборы на несколько дней или месяц. Представители Минобороны и военкоматов объясняют, что мероприятия направлены на проверку мобилизационной готовности и оперативной подготовки, а отсрочка возможна для тех, кто ухаживает за родными с инвалидностью, имеет трех и более детей или учебную сессию.
Эксперты оппозиции и бывшие военные подчеркивают, что эти сборы не несут прямой угрозы Украине, Польше или Литве, а являются стандартной практикой проверки резерва. Однако приближение полигона и военного городка у границы с Украиной вызывает бдительность. Литовский полковник НАТО в отставке Вайдотас Малинионис отметил, что подобные мероприятия являются частью оценки готовности, но контролируются союзниками по НАТО и не сигнализируют о подготовке наступательной операции.
Что известно о санкциях, которые ввела Украина против президента Беларуси?
Украина ввела санкции против Александра Лукашенко из-за его поддержки российской агрессии в Украине. Лукашенко способствует российской войне через поставки ресурсов и контакты с российскими "гауляйтерами".
Украина меняет политику в отношении Беларуси из-за поддержки российской агрессии, включая размещение ретрансляторов для ударных дронов. Президент Зеленский заявил, что Киев будет готовить более активный ответ на угрозы со стороны Минска и работать с международными партнерами.
Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что санкции против Лукашенко можно назвать "массированным ударом" по нему. Украина показывает, что расценивает его как соучастника действий России в войне против нашей страны.