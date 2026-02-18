Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Смотрите также Даже без поддержки партнеров: ЕС решительно настроен на блокаду российских танкеров

Почему Украина применила санкции против Лукашенко?

По словам Тихого, решение о введении санкций против белорусского диктатора имеет несколько веских оснований.

Лукашенко является соучастником российской агрессии против Украины – он фактически способствует ведению войны, обеспечивая поставки необходимых компонентов и ресурсов для армии России. Ранее глава государства сообщал о по меньшей мере трех тысячах белорусских предприятий, которые "питают" российскую войну в Украине.

Представитель также добавил, что на территории Беларуси функционирует локационная сеть, которую российские войска используют для ударов по северным регионам Украины.

К слову! Владимир Зеленский отметил, что после размещения на территории Беларуси сети ретрансляторов для управления ударными беспилотниками возможности врага существенно расширились. Россия с тех пор имеет возможность атаковать Север Украины от Киевской области до Волыни. А большинство ударов по энергетической инфраструктуре Украины не было бы возможным без помощи Минска.

По словам Тихого, Лукашенко имел контакты с так называемыми "гауляйтерами", назначенными руководством России, и заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами.

Какие ограничения против Лукашенко действуют с сегодняшнего дня?

Напомним, что 18 февраля Владимир Зеленский обнародовал соответствующий указ о введении санкций против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

Согласно опубликованному документу, активы президента Беларуси заблокированы. Отныне действует запрет пользоваться и распоряжаться ими. Кроме того, санкции предусматривают прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет участия в приватизации и госзакупках.

Также после 18 февраля прекращается культурное, научное и спортивное сотрудничество, а самому Лукашенко запрещается въезд в Украину и приобретение здесь земельных участков.