Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Чому Україна застосувала санкції проти Лукашенка?

За словами Тихого, рішення про запровадження санкцій проти білоруського диктатора має декілька вагомих підстав.

Лукашенко є співучасником російської агресії проти України – він фактично сприяє веденню війни, забезпечуючи постачання необхідних компонентів та ресурсів для армії Росії. Раніше глава держави повідомляв про щонайменше три тисячі білоруських підприємств, які "живлять" російську війну в Україні.

Речник також додав, що на території Білорусі функціонує локаційна мережа, яку російські війська використовують для ударів по північних регіонах України.

До слова! Володимир Зеленський зауважив, що після розміщення на території Білорусі мережі ретрансляторів для керування ударними безпілотниками можливості ворога суттєво розширились. Росія відтоді має змогу атакувати Північ України від Київської області до Волині. А більшість ударів по енергетичній інфраструктурі України не була б можливою без допомоги Мінська.

За словами Тихого, Лукашенко мав контакти із так званими "гауляйтерами", призначеними керівництвом Росії, й заявляв про готовність до взаємодії з окупованими регіонами.

Які обмеження проти Лукашенка діють від сьогодні?

Нагадаємо, що 18 лютого Володимир Зеленський оприлюднив відповідний указ щодо впровадження санкцій проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенко.

Згідно з опублікованим документом, активи президента Білорусі заблоковані. Відтепер діє заборона користуватись та розпоряджатись ними. Крім того, санкції передбачають припинення торгівельних операцій, анулювання ліцензій, заборона участі в приватизації та держзакупівлях.

Також після 18 лютого припиняється культурна, наукова та спортивна співпраця, а самому Лукашенку забороняється в'їзд в Україну та придбання тут земельних ділянок.