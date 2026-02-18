Що у ЄС говорять про блокаду танкерів?

Про це розповів єврокомісар з питань економіки ЄС Валдіс Домбровскіс, передає Euractiv.

За його словами, підтримка G7, яка об'єднує провідні економіки світу, як-от США, Японія, Канада, Велика Британія, звісно бажана, але "не абсолютна передумова" для блокади російських танкерів.

Чим вищого рівня координації ми досягнемо, зокрема на рівні G7, тим краще. Але ми не будемо уникати кроків на рівні ЄС, якщо ширшої згоди не вдасться досягти,

– наголосив Домбровскіс.

Декого з дипломатів у Європі ця заява єврокомісара відверто здивувала. Адже зовсім недавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що заборону на морські послуги уведуть лише після погодження з G7.

Втім, Швеція, яка була однією з ініціаторок цієї заборони, вважає заяву Домбровскіса цілком слушною.

Завжди добре, коли нас якомога більше. Однак краще, щоб хтось робив правильні речі, ніж ніхто,

– зауважила міністерка фінансів Елізабет Свантессон.

Важливо! Заборона надавати морські послуги нафтовим танкерам Москви має перешкодити агресорці експортувати сиру нафту та скоротити її нафтові доходи, що йдуть на фінансування війни в Україні. ЄС розглядає цей захід у рамках 20-го пакету санкцій проти Росії.

Хто проти цієї заборони?

Наразі ЄС більше хвилює навіть не підтримка цієї ініціативи країнами "Великої сімки", а внутрішній спротив в середині блоку.

Брюссель зіштовхнувся з жорстким опором з боку Греції та Мальти. Обидві країни економічно залежні від розвитку світового судноплавства. Тому вони виступили проти таких нафтових санкцій для Росії, пише Bloomberg.

За даними видання, обидві країни остерігаються негативних наслідків такого кроку, зокрема, бояться різкого стрибка цін на енергоносії.

Окрім того, Мальта та Греція вимагають додаткових роз'яснень щодо майбутніх санкцій проти Москви

щодо обмежень для портів третіх країн, які використовуються для перевалки російської нафти;

щодо посилення контролю за продажем суден, які потім поповнюють флот Росії.

Зауважте! Наразі обидві країни вимагають, щоб заборона на послуги запрацювала лише після того, як до неї приєднаються країни G7, особливо США.

Що відомо про нові антиросійські санкції?