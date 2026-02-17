Що відомо про позицію країн Європи щодо нових санкцій?

Італія та Угорщина зокрема висловили занепокоєння щодо порту Кулеві в Грузії, тоді як Греція та Мальта теж вагаються щодо порту в Індонезії, про що пише Bloomberg.

Окремо Італія та Іспанія заперечують проти запропонованих санкцій щодо банку на Кубі. Крім того, Греція та Мальта також висловлюють побоювання щодо іншої пропозиції – замінити обмеження ціни на російську нафту забороною на морські послуги, такі як страхування та транспортування. Реалізація кроку залежить від підтримки країн 7G.

Зростання опору ризикує вплинути на новий пакет санкцій ЄС,

– уточнили у тексті.

Нагадаємо! Пропозиції, які Єврокомісія представила цього місяця, покликані ще більше скоротити нафтові доходи Росії.

Небажання Італії санкціонувати порт Кулеві пояснюється тим, що через нього також надходить газ з Азербайджану – важливого джерела енергії для Європи. До того ж Кубинський банк є єдиним на острові, який працює з іноземними валютами, обслуговуючи дипломатів і громадян ЄС, які можуть потребувати фінансових послуг.

Єврокомісія наполягає на забороні експорту верстатів та певного радіообладнання до Киргизстану – ці товари можуть допомагати російській військовій машині. Зокрема експорт із ЄС до цієї центральноазійської країни підсанкційних технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї, зріс у вісім разів із початку повномасштабної війни. Паралельно постачання цих товарів із Киргизстану до Росії зросли на 1000%.

За словами джерел, влада Киргизстану зробила небагато, щоб зупинити цей потік. Перший заступник голови кабінету міністрів Киргизстану Даніяр Амангельдієв заявив, що пропозиція ЄС несправедливо спрямована проти його країни, стверджуючи, що зростання торгівлі пояснюється дуже низькою стартовою базою. Амангельдієв сказав, що Киргизстан готовий втрутитися, якщо ЄС надасть докази порушень.

Це дії приватних компаній, окремих осіб, і ми намагаємося це зупинити. Це не єдиний навмисний курс державних органів. Якщо ми отримаємо докази неправомірних дій, компанії будуть покарані та обмежені,

– заявив представник країни.

Зверніть увагу! Останній пакет ЄС також містить пропозиції запровадити санкції проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які постачають ресурси для російської воєнної машини. Крім того, планується внести до "чорного списку" нові судна "тіньового флоту", запровадити додаткові торгівельні обмеження, а також вдарити по криптовалютних операторах і іноземних банках.

Водночас пакет санкцій затримується ще й через позицію Угорщини. Про це пише Politico.

Річ у тім, що Будапешт хоче, щоб зі списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії. Як повідомили джерела, це може загальмувати ухвалення всього пакета санкцій.

Важливо! Однак головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас прагне, аби обмеження були готові до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну – до 24 лютого.

