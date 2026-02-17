Что известно о позиции стран Европы относительно новых санкций?

Италия и Венгрия в частности выразили обеспокоенность относительно порта Кулеви в Грузии, тогда как Греция и Мальта тоже колеблются относительно порта в Индонезии, о чем пишет Bloomberg.

Отдельно Италия и Испания возражают против предложенных санкций в отношении банка на Кубе. Кроме того, Греция и Мальта также выражают опасения относительно другого предложения – заменить ограничения цены на российскую нефть запретом на морские услуги, такие как страхование и транспортировка. Реализация шага зависит от поддержки стран 7G.

Рост сопротивления рискует повлиять на новый пакет санкций ЕС,

– уточнили в тексте.

Напомним! Предложения, которые Еврокомиссия представила в этом месяце, призваны еще больше сократить нефтяные доходы России.

Нежелание Италии санкционировать порт Кулеви объясняется тем, что через него также поступает газ из Азербайджана – важного источника энергии для Европы. К тому же Кубинский банк является единственным на острове, который работает с иностранными валютами, обслуживая дипломатов и граждан ЕС, которые могут нуждаться в финансовых услугах.

Еврокомиссия настаивает на запрете экспорта станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан – эти товары могут помогать российской военной машине. В частности экспорт из ЕС в эту центральноазиатскую страну подсанкционных технологий, которые могут использоваться для производства оружия, вырос в восемь раз с начала полномасштабной войны. Параллельно поставки этих товаров из Кыргызстана в Россию выросли на 1000%.

По словам источников, власти Кыргызстана сделали немного, чтобы остановить этот поток. Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев заявил, что предложение ЕС несправедливо направлено против его страны, утверждая, что рост торговли объясняется очень низкой стартовой базой. Амангельдиев сказал, что Кыргызстан готов вмешаться, если ЕС предоставит доказательства нарушений.

Это действия частных компаний, отдельных лиц, и мы пытаемся это остановить. Это не единственный преднамеренный курс государственных органов. Если мы получим доказательства неправомерных действий, компании будут наказаны и ограничены,

– заявил представитель страны.

Обратите внимание! Последний пакет ЕС также содержит предложения ввести санкции против нескольких компаний в Китае и других странах, которые поставляют ресурсы для российской военной машины. Кроме того, планируется внести в "черный список" новые суда "теневого флота", ввести дополнительные торговые ограничения, а также ударить по криптовалютным операторам и иностранным банкам.

В то же время пакет санкций задерживается еще и из-за позиции Венгрии. Об этом пишет Politico.

Дело в том, что Будапешт хочет, чтобы из списков исключили высокопоставленных спортивных функционеров России. Как сообщили источники, это может затормозить принятие всего пакета санкций.

Важно! Однако главный дипломат Евросоюза Кая Каллас стремится, чтобы ограничения были готовы к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину – до 24 февраля.

Что еще следует знать о санкциях?