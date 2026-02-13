Чем экономике России угрожают новые санкции ЕС?
20-й пакет санкций ЕС направлен прежде всего на удар по возможностям России экспортировать нефть. Новым ограничениям подвергаются также сфера металлургии, которая является второй по уровню доходов в бюджет страны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.
В представленном президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен новом пакете санкций предусмотрены ограничения для энергетики, торговли и финансовых услуг России. Чтобы сократить доходы ее бюджета, ЕС введет полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти.
Санкционный список расширят еще на 43 судна теневого флота (до 640 в целом), а также усложнят приобретение танкеров и их техобслуживание. Под новые запреты попадут также ледоколы для перевозки сжиженного природного газа.
Обратите внимание! Бюджет России почувствовал новый удар, ведь нефтегазовые доходы страны в январе 2026 года сократились вдвое – до 5,1 миллиарда долларов.
Под новые запреты ЕС попадет импорт металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро.
Относительно импорта металлов, напоминаю, что после нефтегазовой вторая российская отрасль – это металлургия. И вот здесь получается, что вторая отрасль России столкнется с еще большими проблемами, а там и так их достаточно. То есть, фактически, в России может так случиться, что не останется ни одной отрасли, которая дает прибыль. Нефтегазовая отрасль также в последнее время не очень прибыльная.
Как сообщал Reuters, в перечень ограничений ЕС могут добавить порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, которые обслуживают суда с российской нефтью. Речь идет о запрете компаниям и физическим лицам из Европы осуществлять операции с любым из этих портов.
По словам экономиста Ивана Уса, если этот пункт войдет в финальный перечень 20-го пакета, России станет сложнее использовать другие страны для обхода санкций и транзита грузов в другие государства.
Расположенная рядом с Россией, Грузия позволяет направлять грузы к себе, а из нее они идут уже без указания России. Прежде всего, это очень важно будет с точки зрения попыток России продавать ворованное в Украине зерно и другие товары с неподконтрольной территории,
– отмечает экономист.
Добавим, что новые представители российских элит могут попасть под санкционное давление, в частности военные, бизнесмены, деятели культуры и спорта. По данным расследовательского проекта "Система", речь идет о 30 людях, среди которых:
- рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которому ЕС вменяет распространение российской пропаганды;
- директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов и другие.
"Им будет сложнее нормально жить в Европе. А мы понимаем, что бы там Россия не говорила, российская элита евроориентирована. Она не ориентируется на другие континенты, разве, возможно, США. Обычно это Европа, и отдыхать любят там. Поэтому эти ограничения очень сильно ударят и в очередной раз подталкивают российскую элиту к тому, чтобы решать кардинально ту ситуацию, в которую их руководство их загнало",
– говорит Иван Ус.
Окончательное принятие 20-го санкционного пакета запланировано на четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, сообщила "Европейская правда".
Какие еще санкции анонсировали в новом пакете?
- ЕС подготовил новые ограничения банковской системы России: в санкционный список внесли еще 20 региональных банков. Мероприятий запланировали также против криптовалют, а также компаний, что ими торгуют, и платформ, которые позволяют торговлю.
- Ограничения на экспорт в Россию от резины до тракторов и услуг кибербезопасности усилят. Речь идет о более 360 миллионов евро.
- Впервые ЕС будет активировать инструмент борьбы с обходом санкций. Будет действовать запрет на экспорт любых машин с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции, которые имеют высокий риск повторного экспорта в Россию.