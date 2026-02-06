Что известно о новом пакете санкций против Кремля?

Его представила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, о чем говорится в заявлении.

В сфере энергетики Европа вводит полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Это еще больше сократит энергетические доходы России и усложнит поиск покупателей для ее нефти. Также в санкционный список вносят еще 43 судна теневого флота – в целом их количество достигнет 640.

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Мы также усложняем для России приобретение танкеров, которые могут быть использованы теневым флотом, и вводим масштабные запреты на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров СПГ и ледоколов, чтобы еще больше ударить по газовым экспортным проектам. Это дополняет запрет на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета санкций, и Регламент RepowerEU.

Евросоюз также вносит в список еще 20 российских региональных банков и вводит меры против:

криптовалют;

компаний, что ими торгуют;

платформ, которые обеспечивают криптоторговлю, чтобы закрыть еще один путь обхода санкций.

Мы также нацеливаемся на несколько банков в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле санкционными товарами,

– добавила фон дер Ляйен.

Третий блок мер – это усиление экспортных ограничений в отношении России через запреты на товары и услуги – от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности. Общая стоимость составляет более 360 миллионов евро.

Европа вводит новые импортные запреты на металлы, химические вещества и критически важные минералы, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро.

Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для нужд российской армии, в частности материалы для производства взрывчатых веществ.

В частности предлагается квота на аммиак, чтобы ограничить имеющийся импорт.

Также ЕС впервые активирует Инструмент противодействия обхода санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиооборудования в юрисдикции с высоким риском повторного экспорта этих товаров в Россию.

Наконец, мы предлагаем усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или несправедливой экспроприации в России из-за злоупотребления судебными решениями в связи с санкциями,

– отметили Президент Еврокомиссии.

Она сообщила, что фискальные доходы России от нефти и газа в 2025 году снизились на 24% по сравнению с 2025 – это самый низкий уровень с 2020 года. А в январе 2026 года доходы от нефти и газа будут самыми низкими с начала войны. Более того, процентные ставки составляют 16%, а инфляция остается высокой.

Важно! Глава ЕК подчеркнула, что санкции работают, и Европа продолжит их применять до тех пор, пока Россия не вступит в серьезные переговоры с Украиной.

Новый пакет санкций могут принять еще до 24 февраля. Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он сообщил, что со стороны России нет никаких признаков готовности к прекращению войны.

Также Цахкна напомнил, что Европа уже приняла решение об отказе от российского газа. А сейчас рассматриваются шаги по ограничению движения российского танкерного флота через Балтийское море, ведь именно через него проходит 60% танкерно-танкерного флота России.

Что еще известно о влиянии санкций и их влиянии?