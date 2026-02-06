Что известно о новом пакете санкций против Кремля?
Его представила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, о чем говорится в заявлении.
Читайте также Именно так Европа помогает России: Зеленский поделился деталями
В сфере энергетики Европа вводит полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Это еще больше сократит энергетические доходы России и усложнит поиск покупателей для ее нефти. Также в санкционный список вносят еще 43 судна теневого флота – в целом их количество достигнет 640.
Мы также усложняем для России приобретение танкеров, которые могут быть использованы теневым флотом, и вводим масштабные запреты на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров СПГ и ледоколов, чтобы еще больше ударить по газовым экспортным проектам. Это дополняет запрет на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета санкций, и Регламент RepowerEU.
Евросоюз также вносит в список еще 20 российских региональных банков и вводит меры против:
- криптовалют;
- компаний, что ими торгуют;
- платформ, которые обеспечивают криптоторговлю, чтобы закрыть еще один путь обхода санкций.
Мы также нацеливаемся на несколько банков в третьих странах, которые способствуют незаконной торговле санкционными товарами,
– добавила фон дер Ляйен.
Третий блок мер – это усиление экспортных ограничений в отношении России через запреты на товары и услуги – от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности. Общая стоимость составляет более 360 миллионов евро.
- Европа вводит новые импортные запреты на металлы, химические вещества и критически важные минералы, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро.
- Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для нужд российской армии, в частности материалы для производства взрывчатых веществ.
- В частности предлагается квота на аммиак, чтобы ограничить имеющийся импорт.
Также ЕС впервые активирует Инструмент противодействия обхода санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиооборудования в юрисдикции с высоким риском повторного экспорта этих товаров в Россию.
Наконец, мы предлагаем усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или несправедливой экспроприации в России из-за злоупотребления судебными решениями в связи с санкциями,
– отметили Президент Еврокомиссии.
Она сообщила, что фискальные доходы России от нефти и газа в 2025 году снизились на 24% по сравнению с 2025 – это самый низкий уровень с 2020 года. А в январе 2026 года доходы от нефти и газа будут самыми низкими с начала войны. Более того, процентные ставки составляют 16%, а инфляция остается высокой.
Важно! Глава ЕК подчеркнула, что санкции работают, и Европа продолжит их применять до тех пор, пока Россия не вступит в серьезные переговоры с Украиной.
Новый пакет санкций могут принять еще до 24 февраля. Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он сообщил, что со стороны России нет никаких признаков готовности к прекращению войны.
Также Цахкна напомнил, что Европа уже приняла решение об отказе от российского газа. А сейчас рассматриваются шаги по ограничению движения российского танкерного флота через Балтийское море, ведь именно через него проходит 60% танкерно-танкерного флота России.
Что еще известно о влиянии санкций и их влиянии?
Представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан считает, что санкции – это "не панацея". Ограничения можно обойти, но все же они имеют "значительное влияние" на российскую экономику.
С 2022 года Европейский Союз ввел против России 19 пакетов санкций. Ограничения касаются более 2 700 человек и организаций.