Когда введут новые санкции против России?
Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в банковском комитете Сената, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Глава американского Минфина отметил, что рассматривает возможность введения новых санкций против "теневого флота" России.
Я приму это во внимание. Посмотрим, куда заведут мирные переговоры,
– сказал Бессент.
К слову, санкций против "теневых" танкеров Кремля президент США Дональд Трамп пытался избежать с самого начала своего второго президентского срока в январе 2025 года.
Кроме новых ограничений, Бессент вспомнил о санкциях против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые США ввели в прошлом году. Министр подчеркнул, что именно они сыграли большую роль и заставили Москву сесть за стол переговоров.
Важно! В конце октября 2025 года Минфин США объявил санкции против двух нефтяных гигантов России – первые при президентстве Трампа. Тогда в "черный список" попали также 31 дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла", в частности, такие известные предприятия, как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Туапсинский НПЗ и другие.
Какие санкции предлагают сенаторы США?
Ввести новые санкции против России в США призывает группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Они разработали законопроект, который должен нанести ощутимый удар по "теневому флоту" России.
Документ предусматривает тарифы в размере 500% для стран, которые до сих пор продолжают покупать российские энергоносители.
Среди крупнейших партнеров Москвы санкции могут коснуться:
Индии;
Китая;
Бразилии.
Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,
– подчеркнул Грэм.
По словам сенатора, Трамп якобы поддерживает эту инициативу. Да и сам президент заявлял, что не против новых санкций, но только при условии, что он лично будет контролировать их применение.
Заметьте! В то же время Трамп не спешит наказывать Россию новыми санкциями. Недавно он заявил, что не хотел бы усиливать ограничения без крайней необходимости.
Какие санкции уже ввели?
После массированного обстрела Украины 3 февраля президент Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Он отметил, что в Конгрессе уже есть инициатива, которая расширяет возможности для "правильного давления" на Москву, и именно сейчас лучший момент для принятия Sanctioning Russia Act.
Ранее, 17 января, президент Украины подписал новый пакет санкций против лиц и структур, которые оправдывают российскую агрессию и вовлечены в пропагандистскую деятельность. В список попали Павел Рожков, Дмитрий Смит и Яков Букин, а также организации "Паралимпийский комитет России" и "Федерация компьютерного спорта России".
Параллельно санкционное давление усиливает и Европейский Союз. Против России уже введено 19 пакетов ограничений, а сейчас готовится 20-й. Ожидается, что он ударит по "теневому флоту", перекроет схемы обхода действующих санкций и сократит энергетические доходы Кремля.