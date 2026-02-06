Когда введут новые санкции против России?

Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в банковском комитете Сената, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Глава американского Минфина отметил, что рассматривает возможность введения новых санкций против "теневого флота" России.

Я приму это во внимание. Посмотрим, куда заведут мирные переговоры,

– сказал Бессент.

К слову, санкций против "теневых" танкеров Кремля президент США Дональд Трамп пытался избежать с самого начала своего второго президентского срока в январе 2025 года.

Кроме новых ограничений, Бессент вспомнил о санкциях против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые США ввели в прошлом году. Министр подчеркнул, что именно они сыграли большую роль и заставили Москву сесть за стол переговоров.

Важно! В конце октября 2025 года Минфин США объявил санкции против двух нефтяных гигантов России – первые при президентстве Трампа. Тогда в "черный список" попали также 31 дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла", в частности, такие известные предприятия, как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Туапсинский НПЗ и другие.

Какие санкции предлагают сенаторы США?

Ввести новые санкции против России в США призывает группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Они разработали законопроект, который должен нанести ощутимый удар по "теневому флоту" России.

Документ предусматривает тарифы в размере 500% для стран, которые до сих пор продолжают покупать российские энергоносители.

Среди крупнейших партнеров Москвы санкции могут коснуться:

Индии;

Китая;

Бразилии.

Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,

– подчеркнул Грэм.

По словам сенатора, Трамп якобы поддерживает эту инициативу. Да и сам президент заявлял, что не против новых санкций, но только при условии, что он лично будет контролировать их применение.

Заметьте! В то же время Трамп не спешит наказывать Россию новыми санкциями. Недавно он заявил, что не хотел бы усиливать ограничения без крайней необходимости.

Какие санкции уже ввели?