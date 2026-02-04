Как США могут усилить давление на Россию?
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
Смотрите также Новые ограничения готовы: ЕС финализировал 20-й пакет санкций против России
Глава государства подчеркнул, что Россия игнорирует просьбы прекратить обстрелы украинской энергетики.
Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы несмотря на просьбы наших американских партнеров воздерживаться в течение недели,
– написал президент.
Поэтому, по словам Зеленского, против России действовать нужно жестко. Тем более, что у Соединенных Штатов уже есть инициатива Конгресса, которая предоставит больше возможностей для "правильного давления" на Москву.
Именно сейчас лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act. Сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям и вместе обеспечить необходимый результат.
Зеленский напомнил, что в ночь на 3 февраля Россия осуществила очередной обстрел, который был рекордным по количеству баллистики. Враг использовал:
- 43 ракеты различных типов по баллистической траектории;
- 28 крылатых ракет;
- 450 ударных дронов.
По мнению президента, Москва умышленно ждала, когда в Украине ударят лютые морозы до -20° по Цельсию, чтобы нанести удар по энергетике.
Все российские мишени в Украине – это исключительно энергетические объекты. И это означает, что человеческие жизни и дипломатический процесс фактически тоже мишень для россиян. Надо давить, чтобы Россия вкладывалась не в войну, не в эскалацию, а в окончание войны, которую сама же и начала,
– подчеркнул украинский президент.
Заметьте! У ДТЭК рассказали, что 3 февраля, Россия нанесла сильнейший удар по украинской энергетике с начала 2026 года. Под удар попали энергообъекты в 8 областях.
О каких санкциях говорит Зеленский?
Sanctioning Russia Act, о котором говорит Зеленский, – это законопроект о санкциях против России, который продвигает республиканец Линдси Грэм и поддерживают около 85 сенаторов.
Эти санкции прозвали "драконовскими", поскольку документ предусматривает ограничения в размере 500% для стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.
В "черный список" могут попасть:
- Китай;
- Индия;
- Бразилия.
Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,
– отметил Грэм.
Важно! Ранее Грэм заявил, что наконец получил поддержку президента Дональда Трампа по законопроекту после месяцев дискуссий и проволочек.
Почему не принимают законопроект?
Дональд Трамп заявил, что в целом поддерживает идею санкций, однако только при условии, что решение об их применении будет находиться под его личным контролем. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не заинтересован в запуске нового санкционного давления на Россию без крайней необходимости.
Он отметил, что против Москвы уже действует серьезный пакет ограничений, а российская экономика и без того находится в крайне сложном положении.
В то же время экономист Василий Фурман убежден, что инициатива сенатора Линдси Грэма может нанести России мощный экономический удар. В эфире 24 Канала эксперт объяснил, что основными покупателями российских энергоресурсов сейчас остаются Индия и Китай. Введение вторичных санкций заставит эти страны отказаться от закупок, что лишит Кремль значительной части валютных поступлений.