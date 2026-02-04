Как США могут усилить давление на Россию?

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что Россия игнорирует просьбы прекратить обстрелы украинской энергетики.

Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы несмотря на просьбы наших американских партнеров воздерживаться в течение недели,

– написал президент.

Поэтому, по словам Зеленского, против России действовать нужно жестко. Тем более, что у Соединенных Штатов уже есть инициатива Конгресса, которая предоставит больше возможностей для "правильного давления" на Москву.

Владимир Зеленский Президент Украины Именно сейчас лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act. Сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям и вместе обеспечить необходимый результат.

Зеленский напомнил, что в ночь на 3 февраля Россия осуществила очередной обстрел, который был рекордным по количеству баллистики. Враг использовал:

43 ракеты различных типов по баллистической траектории;

28 крылатых ракет;

450 ударных дронов.

По мнению президента, Москва умышленно ждала, когда в Украине ударят лютые морозы до -20° по Цельсию, чтобы нанести удар по энергетике.

Все российские мишени в Украине – это исключительно энергетические объекты. И это означает, что человеческие жизни и дипломатический процесс фактически тоже мишень для россиян. Надо давить, чтобы Россия вкладывалась не в войну, не в эскалацию, а в окончание войны, которую сама же и начала,

– подчеркнул украинский президент.

Заметьте! У ДТЭК рассказали, что 3 февраля, Россия нанесла сильнейший удар по украинской энергетике с начала 2026 года. Под удар попали энергообъекты в 8 областях.

О каких санкциях говорит Зеленский?

Sanctioning Russia Act, о котором говорит Зеленский, – это законопроект о санкциях против России, который продвигает республиканец Линдси Грэм и поддерживают около 85 сенаторов.

Эти санкции прозвали "драконовскими", поскольку документ предусматривает ограничения в размере 500% для стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В "черный список" могут попасть:

Китай;

Индия;

Бразилия.

Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,

– отметил Грэм.

Важно! Ранее Грэм заявил, что наконец получил поддержку президента Дональда Трампа по законопроекту после месяцев дискуссий и проволочек.

