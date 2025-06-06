Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что международные санкции довольно сильно бьют по России.

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Экономическая ситуация в России

Фурман отметил, что Россия продает свои энергоресурсы преимущественно в Индию и Китай. Поэтому необходимо вводить вторичные санкции, чтобы и эти страны не покупали у России ничего, и Кремль недополучал средства. Россия в течение 3 лет войны имеет средства не в последнюю очередь благодаря этим государствам.

Кроме того, Россию спасал их фонд национального благосостояния. И средств в нем тоже не хватает. Учетная ставка Центробанка составляет 21%, и она держится уже более полугода. Кроме того, у них очень большие проблемы в гражданских отраслях,

– отметил экономист.

В частности, он перечислил такие отрасли:

Машиностроительная отрасль. Сотрудников АвтоВАЗ и КамАЗ отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Угольная отрасль. На 50% в долгах и многие предприятия в стадии банкротства.

Строительная отрасль. Раньше развивалась благодаря государственным и кредитным программам. Последние не работают из-за большой учетной ставки.

По словам члена Совета Нацбанка Украины, нормально работает у россиян ВПК, но он абсолютно неприбыльный. Например, танки или ракеты сжигают или сбивают в Украине и все. Евросоюз и США должны ввести мощные санкции против России. В частности, против ее теневого флота. Более того, Евросоюз должен опустить потолок цен на нефть.

Санкции от сенатора Грэма

Как отметил экономист, американцы понимают, что законопроект Грэма будет сокрушительным для России. Впрочем, должна быть синергия санкций США с Евросоюзом. Против России и так уже введено больше всего санкций в истории. Однако важно качественное выполнение этих санкций, чтобы Россия их не обходила.

"Нужно построить новый механизм, чтобы в будущем не было возможности ни России, ни Ирану, ни КНДР обходить эти санкции. Тогда действительно цивилизованный мир достигнет мира. Прекратится война в Украине. Агрессор понесет справедливое наказание и возместит финансовые убытки", – отметил член Совета Нацбанка Украины.

Он добавил, что надо принять решение и по замороженным российским активам. Это очень важный вопрос. Нет другого варианта, как направить эти средства для восстановления Украины и финансирования бюджетных проблем нашего государства.