Економіст, член Ради Нацбанки України Василь Фурман розповів 24 Каналу, що міжнародні санкції доволі сильно б'ють по Росії.

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Економічна ситуація в Росії

Фурман зазначив, що Росія продає свої енергоресурси переважно в Індію та Китай. Тому необхідно вводити вторинні санкції, аби й ці країни не купували в Росії нічого, й Кремль недоотримував кошти. Росія протягом 3 років війни має кошти не в останню чергу завдяки цим державам.

Крім того, Росію рятував їхній фонд національного добробуту. Та коштів у ньому теж не вистачає. Облікова ставка Центробанку становить 21%, й вона тримається вже понад півроку. Крім того, в них дуже великі проблеми в цивільних галузях,

– зауважив економіст.

Зокрема, він перерахував такі галузі:

Машинобудівна галузь. Співробітників АвтоВАЗ і КамАЗ відправляють у неоплачувані відпустки.

Вугільна галузь. На 50% у боргах і багато підприємств у стадії банкрутства.

Будівельна галузь. Раніше розвивалась завдяки державним і кредитним програмам. Останні не працюють через велику облікову ставку.

За словами члена Ради Нацбанку України, нормально працює в росіян ВПК, але він абсолютно неприбутковий. Наприклад, танки чи ракети спалюють або збивають в Україні й усе. Євросоюз і США мають ввести потужні санкції проти Росії. Зокрема, проти її тіньового флоту. Ба більше, Євросоюз має опустити стелю цін на нафту.

Санкції від сенатора Грема

Як зазначив економіст, американці розуміють, що законопроєкт Грема буде нищівним для Росії. Утім має бути синергія санкцій США з Євросоюзом. Проти Росії й так уже введено найбільше санкцій в історії. Однак важливе якісне виконання цих санкцій, щоб Росія їх не обходила.

"Потрібно побудувати новий механізм, щоб у майбутньому не було можливості ні Росії, ні Ірану, ні КНДР обходити ці санкції. Тоді дійсно цивілізований світ досягне миру. Припиниться війна в Україні. Агресор зазнає справедливої кари та відшкодує фінансові збитки", – наголосив член Ради Нацбанку України.

Він додав, що треба прийняти рішення й щодо заморожених російських активів. Це дуже важливе питання. Немає іншого варіанту, як направити ці кошти для відбудови України та фінансування бюджетних проблем нашої держави.