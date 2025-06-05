Состояние экономики Украины

В начале 2025 года было понятно, что в украинской экономике отсутствуют факторы роста, которые существовали в 2023-2024 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитические данные GMK Center.

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Примерно с начала ІІ квартала прошлого года полностью иссяк эффект восстановления экономики после 2022 года и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста.

Так украинская экономика достигла "потолка" роста и не способна без дополнительных положительных структурных факторов выйти в "плюс". По итогам первого полугодия 2025 года можно констатировать, что часть важных украинских макропоказателей пошла вниз.

Проблемы и причины падения экономики

В первой половине текущего года основные проблемы бизнеса остались теми же, что и в 2024 году:

рост тарифов естественных монополий на энерго- и газообеспечение, а также угроза увеличения стоимости железнодорожных грузоперевозок;

увеличение производственных затрат из-за роста цен на энергоносители;

усиление проблемы дефицита кадров;

усиление давления правоохранительных органов на бизнес;

недостаточные объемы кредитования бизнеса и высокая стоимость заемного капитала.

Нарастание этих проблем привело к ухудшению экономической ситуации. Первые показатели работы украинской экономики с начала года показывают провал важнейших экономических показателей:

Спад промышленного производства

Этот показатель в январе-апреле сократился на 6,1% после роста по итогам 2024 года на 3,6%. В промышленности небольшой рост показывают пищепром, металлургия, производство мебели, текстиля, кабеля и химической продукции.

Снижение объемов строительства

В І квартале объем выполненных строительных работ упал на 11%. Это произошло за счет значительного спада в жилищном и инженерном строительстве. Одним из факторов снижения объема инфраструктурных работ стали проблемы с выделением госфинансирования.

Как спасти экономику

По мнению аналитиков, Украине нужна системная поддержка базовых отраслей, однако сейчас предпосылок для такого роста нет. В случае снижения динамики ВВП на фоне нарастающей инфляции в Украине может грозить стагфляция, из которой вырваться в условиях войны будет крайне проблематично.

Для эффективного восстановления от последствий войны, украинская экономика должна расти минимум на 6-7% в год. Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановится после окончания войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития,

– отмечают аналитики.

Они предусматривают, что следующий год может быть тяжелее благодаря уже имеющимся проблемам в экономике, сложностям с выделением международной финансовой помощи, что может потребовать сокращения госрасходов, а также неопределенности, которая остается относительно перспектив военных действий.