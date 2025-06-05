Какой сейчас уровень инфляции в Украине
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно оценкам Нацбанка, в мае был ощутимый рост инфляции. Этот показатель превысил траекторию, спрогнозированную регулятором.
По-прежнему, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда.
Заметьте! Регулятор прогнозирует, что летом инфляция начнет снижаться и постепенно будет приближаться к целевому показателю в 5% годовых.
Почему цены выросли и что будет дальше
Пышный отмечает, что инфляция стала не единственным фактором влияния на цены. В частности, стоимость продовольствия изменилась из-за весенних заморозков.
Летом инфляция будет снижаться из-за:
- поступления новых урожаев;
- уменьшения мировых цен на нефть;
- ослабления ценового давления извне;
- улучшения ситуации в энергетике и так далее.
Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года,
– говорит Пышный.
Обратите внимание! Ключевым риском, влияющим на уровень инфляции и цены Пышный называет ход полномасштабной войны.