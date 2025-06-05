Який зараз рівень інфляції в Україні
Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що у квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Згідно з оцінками Нацбанку, у травні було відчутне зростання інфляції. Цей показник перевищив траєкторію, спрогнозовану регулятором.
Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.
Зверніть увагу! Регулятор прогнозує, що влітку інфляція почне знижуватись й поступово наближатиметься до цільового показника у 5% річних.
Чому ціни зросли й що буде далі
Пишний зауважує, що інфляція стала не єдиним чинником впливу на ціни. Зокрема, вартість продовольства змінилась через весняні заморозки.
Влітку інфляція знижуватиметься через:
- надходження нових урожаїв;
- зменшення світових цін на нафту;
- послаблення цінового тиску ззовні;
- покращення ситуації в енергетиці тощо.
Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року,
– каже Пишний.
Зауважте! Ключовим ризиком, що впливає на рівень інфляції та ціни Пишний називає перебіг повномасштабної війни.