Який дефіцит потрібно скоротити

Дефіцит формується в Бюджетній декларації на 2028-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка.

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У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо,

– сказав Марченко.

За його словами, це базовий сценарій. Проте Мінфін готує також і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом 2026 року.

Міністр також підтвердив, що найближчим часом уряд звертатиметься до парламенту з переглядом бюджету на поточний рік у зв'язку зі зміною фінансової ситуації в державі.

Чому готують альтернативний варіант бюджету

Міністерство фінансів готує наступний бюджет за двома сценаріями – базовий і альтернативний. За базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету.

Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація,

– каже Марченко.

Також міністр повідомив, що Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році. А через невиконання міжнародних зобовʼязань Україна вже втратила близько 2 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.