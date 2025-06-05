Чому готують альтернативний варіант бюджету

Мінфін не встиг до 1 червня підготувати проєкт Бюджетної декларації на наступні три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка.

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За його словами, за базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету до 9,9% з 19,4%. Мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який зараз є.

Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація, –

каже Марченко.

Також міністр повідомив, що Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році. А через невиконання міжнародних зобовʼязань Україна вже втратила близько 2 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Збільшення воєнного бюджету України

МВФ погодив з Україною виділення наступного траншу в межах кредитного пакета на 15,5 мільярда доларів. Крім того, співробітники фонду схвалили новий транш обсягом близько 500 мільйонів доларів після завершення перегляду програми під час візиту до Києва цього тижня. Це вже дев’ятий транш з моменту затвердження програми у 2023 році.

Переговори МВФ з українськими посадовцями щодо наступного траншу не виявили серйозних розбіжностей. Водночас фонд висловив занепокоєння планами уряду розширити воєнний бюджет приблизно на 400 мільярдів гривень.

МВФ визнає необхідність збільшення військових витрат, враховуючи стагнацію мирних переговорів, однак вимагає від Києва чітко окреслити джерела фінансування,

– пише Bloomberg.

Фонд також висловив стурбованість затримкою щодо призначення керівника Митної служби України після того, як уряд погодився провести реформу відомства відповідно до умов кредитної програми МВФ.