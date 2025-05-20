Яка додаткова потреба існує у державному бюджеті

Україні не вистачає сотень мільярдів гривень для фінансування армії. Ще тиждень тому перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що додаткова потреба у державному бюджеті складає щонайменше 200 мільярдів гривень. Сьогодні Железняк визнає, що насправді потрібно значно більше, передає 24 Канал.

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Після аналізу фінансових звітів за чотири місяці та частину травня Железняк вирішив, що видатки на армію суттєво перевищують заплановані. За оновленими оцінками, необхідно буде внести зміни на суму до 400 мільярдів гривень.

Слід знати! Причина збільшення дефіциту - зростання витрат на закупівлю зброї, у тому числі через затримки міжнародної допомоги.

Коли очікується перегляд державного бюджету

Железняк вважає, що зміни до бюджету можуть внести в липні або серпні, оскільки до кінця червня в Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. До ухвалення рішення радою директорів фонду щодо наступного траншу для України уряд не вноситиме зміни до бюджету, щоб не зірвати програму співпраці.

Очікується, що бюджетні зміни з'являться на початку липня і будуть голосуватись влітку. Однак Железняк не знає, за рахунок чого вдасться покрити дефіцит.

Проблема в тому, що 200 мільярдів покривалися частиною через перевиконання митниці і податкової, частина просто через те, що хотіли більше запозичити грошей на внутрішньому ринку. Коли мова йде про 400 мільярдів то я не розумію, як вони можуть його покривати, не входячи в історію про збільшення в оподаткування чи щось подібне,

− додав Железняк.

За словами Железняка, додаткова потреба стосується не лише армії. Також назріла потреба у фінансуванні лікування онкохворих, ліків та інших соціальних статей.

Важливо! Железняк запевнив, що зарплати військовим та військові видатки будуть виплачувати повністю, попри нестачу в бюджеті.