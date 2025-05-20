Какая дополнительная потребность существует в государственном бюджете

Украине не хватает сотен миллиардов гривен для финансирования армии. Еще неделю назад первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что дополнительная потребность в государственном бюджете составляет не менее 200 миллиардов гривен. Сегодня Железняк признает, что на самом деле нужно значительно больше, передает 24 Канал.

Смотрите также Наполнение бюджета на 2026 год: Украина получила рекомендации от МВФ

После анализа финансовых отчетов за четыре месяца и часть мая Железняк решил, что расходы на армию существенно превышают запланированные. По обновленным оценкам, необходимо будет внести изменения на сумму до 400 миллиардов гривен.

Следует знать! Причина увеличения дефицита - рост расходов на закупку оружия, в том числе из-за задержек международной помощи.

Когда ожидается пересмотр государственного бюджета

Железняк считает, что изменения в бюджет могут внести в июле или августе, поскольку до конца июня в Украине будет работать миссия Международного валютного фонда. До принятия решения советом директоров фонда относительно следующего транша для Украины правительство не будет вносить изменения в бюджет, чтобы не сорвать программу сотрудничества.

Ожидается, что бюджетные изменения появятся в начале июля и будут голосоваться летом. Однако Железняк не знает, за счет чего удастся покрыть дефицит.

Проблема в том, что 200 миллиардов покрывались частью из-за перевыполнения таможни и налоговой, часть просто из-за того, что хотели больше позаимствовать денег на внутреннем рынке. Когда речь идет о 400 миллиардах, то я не понимаю, как они могут его покрывать, не входя в историю об увеличении в налогообложении или что-то подобное,

- добавил Железняк.

По словам Железняка, дополнительная потребность касается не только армии. Также назрела потребность в финансировании лечения онкобольных, лекарств и других социальных статей.

Важно! Железняк заверил, что зарплаты военным и военные расходы будут выплачивать полностью, несмотря на недостаток в бюджете.