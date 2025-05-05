Украина получила рекомендации от МВФ по бюджету на 2026 год

Встречи прошли в США в конце апреля текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Читайте также Превысит "психологическую" отметку: в МВФ спрогнозировали рост госдолга Украины

Издание отметило ключевые предложения МВФ:

повышение ставки НДС;

введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц;

усиление детенизации экономики.

Важно! Также отдельно обсуждали возможность полной конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.