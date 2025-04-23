Как ухудшился прогноз МВФ

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO), глобальный рост экономики на последующие годы претерпит ухудшение на 0,8 процентного пункта, передает 24 Канал со ссылкой на Международный валютный фонд.

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Интересно! Такой показатель значительно ниже чем средний исторический показатель в 2000 – 2019 годах на уровне 3,7%.

Прогноз WEO претерпел изменения на фоне пересмотра правительствами приоритетов государственной политики. Например, после публикации январского WEO 2025 года США ввели ряд новых тарифных мер, а их торговые партнеры ответили контрдействиями.

Поэтому рост экономик развитых стран в 2025 году составит 1,4% в базовом сценарии:

Однако в США замедление до 1,8% – на 0,9 процентного пункта меньше по сравнению с прогнозом WEO за январь.

А в еврозоне темпы роста снизятся на 0,2 процентного пункта – до 0,8%.

В то же время в странах с развивающимися, рынками, темпы роста замедлятся до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году.

Наибольшее сокращение прогнозов касается государств, на которые больше всего повлияли последние торговые ограничения – в частности Китая.

Заметьте! Прогноз роста ВВП Украины остается без изменений: в 2024 году – 2%, а в 2025 году – 4,5%.