Последствия тарифов Трампа: последствия тарифов Трампа
МВФ пока продолжает анализ влияния этих мер, однако уже сейчас очевидно, что они создают существенный риск в условиях замедленного глобального роста, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Руководительница МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула необходимость воздержаться от действий, которые могут нанести дополнительный ущерб мировой экономике.
Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров конструктивно работать над решением напряженности в сфере международной торговли, а также над уменьшением неопределенности,
– отмечает Георгиева.
По ее словам, более детальный анализ влияния новых таможенных мер на глобальную экономику будет представлен в ближайшем выпуске World Economic Outlook, который МВФ обнародует во время весенних сборов вместе со Всемирным банком.
США вводят новые импортные пошлины
С 9 апреля 2024 года Соединенные Штаты вводят новые тарифы на импорт продукции из десятков стран. Размер ставок зависит от страны происхождения товаров. В частности:
Страны ЕС – 20%;
Вьетнам – 46%;
Тайвань – 32%;
Япония – 24%;
Южная Корея – 25%;
Таиланд – 36%;
Швейцария – 31%;
Индонезия – 32%;
Малайзия – 24%;
Камбоджа – 49%;
Великобритания – 10%;
ЮАР – 30%.
В отношении России и Беларуси, новые пошлины не применяются. В США объяснили это тем, что импорт из этих стран фактически отсутствует.
Интересно! Для Украины установлен минимальный тариф в 10%, который также применяется к товарам из Австралии, Бразилии, Великобритании и ряда других стран.