Последствия тарифов Трампа: последствия тарифов Трампа

МВФ пока продолжает анализ влияния этих мер, однако уже сейчас очевидно, что они создают существенный риск в условиях замедленного глобального роста, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Руководительница МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула необходимость воздержаться от действий, которые могут нанести дополнительный ущерб мировой экономике.

Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров конструктивно работать над решением напряженности в сфере международной торговли, а также над уменьшением неопределенности,

– отмечает Георгиева.

По ее словам, более детальный анализ влияния новых таможенных мер на глобальную экономику будет представлен в ближайшем выпуске World Economic Outlook, который МВФ обнародует во время весенних сборов вместе со Всемирным банком.

США вводят новые импортные пошлины

С 9 апреля 2024 года Соединенные Штаты вводят новые тарифы на импорт продукции из десятков стран. Размер ставок зависит от страны происхождения товаров. В частности:

Страны ЕС – 20%;

Вьетнам – 46%;

Тайвань – 32%;

Япония – 24%;

Южная Корея – 25%;

Таиланд – 36%;

Швейцария – 31%;

Индонезия – 32%;

Малайзия – 24%;

Камбоджа – 49%;

Великобритания – 10%;

ЮАР – 30%.

В отношении России и Беларуси, новые пошлины не применяются. В США объяснили это тем, что импорт из этих стран фактически отсутствует.

Интересно! Для Украины установлен минимальный тариф в 10%, который также применяется к товарам из Австралии, Бразилии, Великобритании и ряда других стран.