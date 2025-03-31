Какой транш предоставит Украине МВФ
Размер нового транша для Украины – 400 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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МВФ отметил, что Украина имеет значительный прогресс в выполнении условий программы EFF. Речь идет именно о ситуации, по состоянию на декабрь 2024 года.
Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры для этого пересмотра, а также большинство структурных маяков. Сроки выполнения некоторых условий были скорректированы с учетом возможностей,
– отмечает Минфин.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что с учетом нового транша по этой программе Украина получила в целом 10,1 миллиарда долларов от МВФ. Общая же сумма, запланирована на период 2023 – 2027 годов составляет – 15,5 миллиарда долларов.
Напомним! Украина уже получила 7 траншей от МВФ по программе EFF. Их общая сумма составила – 9,8 миллиарда долларов.