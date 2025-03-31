Який транш надасть Україні МВФ

Розмір нового траншу для України – 400 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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МВФ відзначив, що Україна має значний прогрес у виконанні умов програми EFF. Йдеться саме про ситуацію, станом на грудень 2024 року.

Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей,

– зазначає Мінфін.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що з урахуванням нового траншу за цією програмою Україна отримала загалом 10,1 мільярда доларів від МВФ. Загальна ж сума, запланована на період 2023 – 2027 років складає – 15,5 мільярдів доларів.

Нагадаємо! Україна уже отримала 7 траншів від МВФ за програмою EFF. Їх загальна сума склала – 9,8 мільярда доларів.