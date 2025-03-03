Яку допомогу зможе отримати Україна

Україна та МВФ змогли досягнути домовленостей, відносно сьомого перегляду програми EFF, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Украі‌на та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Шмигаль нагадав, що загальна сума допомоги від МВФ за цією програмою складе – 15,5 мільярдів доларів. Поки що Україна не отримає новий транш.

Черговий транш зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ,

– зауважив прем'єр.

Окремо Шмигаль подякував МФВ, уряду та НБУ за плідну співпрацю.

Нагадаємо! Програма механізму розширеного фінансування (EFF) затверджена на 2023 – 2027 роки. Україна уже отримала 9,8 з очікуваних 15,5 мільярдів доларів.