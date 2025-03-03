Україна отримає перший транш позики з Великої Британії

Позика буде надана трьома рівними щорічними платежами по 752 мільйонів фунтів стерлінгів, пише 24 Канал з посиланням на британський уряд.

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Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України. Зокрема він буде повернений за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Ця позика демонструє відданість Великої Британії обороні України. Сильна Україна є життєво важливою для національної безпеки Великої Британії – це перший обов’язок будь-якого уряду та ключовий елемент Плану змін,

– йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Зауважте! Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 мільярдів доларів США.