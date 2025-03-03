Украина получит первый транш займа из Великобритании

Займ будет предоставлен тремя равными ежегодными платежами по 752 миллионов фунтов стерлингов, пишет 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

Читайте также Украина получит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для покупки зенитных ракет ПВО, – Стармер

Кредит будет полностью направлен на военные закупки для укрепления обороноспособности Украины. В частности он будет возвращен за счет доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Этот заем демонстрирует приверженность Великобритании обороне Украины. Сильная Украина является жизненно важной для национальной безопасности Великобритании – это первая обязанность любого правительства и ключевой элемент Плана изменений,

– говорится на сайте правительства Великобритании.

Обратите внимание! Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 миллиардов долларов США.