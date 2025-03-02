Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Стармера по результатам саммита по Украине.

Смотрите также Украина может получить гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки, – Уолц

Детали нового соглашения

Премьер-министр Великобритании сообщил, что вчера, 1 марта, страна подписала заем, который будет финансироваться из замороженных российских активов. Украина сможет использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для закупки 5 тысяч зенитных ракет ПВО.

Стармер отметил, что такое соглашение создаст новые рабочие места в оборонном секторе Великобритании, ведь ракеты будут изготавливать в Белфасте.

Это защитит нашу инфраструктуру и поможет Украине построить безопасность и мир. Мы не можем принять соглашение со слабой позиции. Любое соглашение должно быть с сильной позицией, только так мы построим безопасность и мир,

– подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании добавил, что он разделяет с Украиной все бремя, поэтому его страна делает решительные шаги.

К слову, Стармер сообщил, что Великобритания также будет поддерживать Украину после подписания будущего мирного соглашения. Поддержка будет включать "сапоги на земле" и "самолеты в воздухе".