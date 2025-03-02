Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что дал Украине саммит 2 марта

Британский премьер призвал "гарантировать лучший результат для Украины, чтобы защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее".

Великобритания, Франция и другие союзники договорились работать с Украиной над планом прекращения боевых действий. Впоследствии план обсудят с Соединенными Штатами.

Правительство Великобритании позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов экспортного финансирования Великобритании на приобретение более пяти тысяч ракет противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Ракеты будут изготавливать в Белфасте, таким образом создавая рабочие места в оборонном секторе Великобритании.

Союзники хотят поставить Украину в сильную позицию, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.