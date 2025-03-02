Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что дал Украине саммит 2 марта
Британский премьер призвал "гарантировать лучший результат для Украины, чтобы защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее".
Великобритания, Франция и другие союзники договорились работать с Украиной над планом прекращения боевых действий. Впоследствии план обсудят с Соединенными Штатами.
Правительство Великобритании позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов экспортного финансирования Великобритании на приобретение более пяти тысяч ракет противовоздушной обороны,
– говорится в сообщении.
Ракеты будут изготавливать в Белфасте, таким образом создавая рабочие места в оборонном секторе Великобритании.
Союзники хотят поставить Украину в сильную позицию, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.