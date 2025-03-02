Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також У Лондоні завершився саміт лідерів Європи щодо України: ключові заяви та все, що треба знати

Що дав Україні саміт 2 березня

Британський прем'єр закликав "гарантувати найкращий результат для України, щоб захистити європейську безпеку та забезпечити наше спільне майбутнє".

Великобританія, Франція та інші союзники домовилися працювати з Україною над планом припинення бойових дій. Згодом план обговорять зі Сполученими Штатами.

Уряд Великої Британії дозволить Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великої Британії на придбання понад п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони,

– ідеться в повідомленні.

Ракети виготовлятимуть у Белфасті, таким чином створюючи робочі місця в оборонному секторі Великобританії.

Союзники хочуть поставити Україну в найсильнішу позицію, щоб Київ міг вести переговори з позиції сили.