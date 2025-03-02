Із початком президенства Трампа США надіслали Європі чіткий сигнал, що, мовляв, питання безпеки України тепер лягає на ваші плечі. Трамп дав зрозуміти, що його завдання – це припинення вогню, а далі він хоче "умити руки", залишивши українське питання за європейцями. Колишня єдність Америки та її союзників вкотре похитнулася, коли і Європу, і Київ залишили за бортом під час перших переговорів з росіянами у Ер-Ріяді. На Заході почали визнавати реальність ризику домовленостей Трамп і Путіна за спинами України та її друзів, передає 24 Канал.

Дивіться також Після сварки з Зеленським у Трампа обговорили один із способів покарання для України, – NBC News

Вирішальний саміт після скандалу у Білому домі

Зустріч Володимира Зеленського і Трампа у Білому домі показала, що очільник США не має жодного уявлення, як змусити Путіна піти на мирну угоду, і ба більше, дотримуватися її. Усе, що сказав республіканець, так це те, що російський диктатор його поважає, а тому не наважиться порушити режим припинення вогню, якщо його буде досягнуто.

З огляду на вище перераховане Європа проводить спільні обговорення щодо того, як їй діяти далі.

Очікується, що на саміті у Лондоні обговорюватимуться різні теми. Однак центральною стане зміцнення позицій України. Йдеться, зокрема про постійну військову підтримку та посилення економічного тиску на Росію.

Також на саміті обговорять необхідність міцної та довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир та гарантії, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх нападів Росії. Ще однією темою обговорення стануть подальші кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

Відомо, що у саміті візьмуть участь: прем'єрка Італії, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Також будуть присутні лідери Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Приїде і міністр іноземних справ Туреччини.

На саміт були запрошені генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Антоніо Коста.

15:23, 2 березня Натовп європейських лідерів починає прибувати до Ланкастер Хаус у центрі Лондона. Вже прибули прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Незабаром після цього прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також бачили, як прийшов прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

15:17, 2 березня Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн в дорозі на саміт у Лондоні, написала у Х, що Європа і надалі буде підтримувати Україну так, щоб це призвело до справедливого і тривалого миру. "Шлях до миру полягає в силі. Слабкість породжує подальшу війну. Ми підтримуватимемо Україну і одночасно нарощуватимемо зусилля із захисту Європи", – заявила голова Єврокомісії.

14:54, 2 березня Президент Франції Еммануель Макрон теж прибув на міжнародний саміт у центрі Лондона, організований сером Кейром Стармером. У дверях його зустрів прем’єр-міністр, і пара на мить зупинилася, щоб сфотографуватися, перш ніж піти всередину. Стармер зустрів Макрона: дивіться відео Стармер сказав, що Велика Британія, Франція та Україна сьогодні працюватимуть над планом припинення вогню, який представлять Сполученим Штатам.