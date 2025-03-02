Трамп наказав своїм підлеглим перевірити можливість припинення тимчасово або повністю поточного постачання зброї Україні. Наразі невідомо, чи президент США піде на такий крок, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Що відомо

У Трампа вважають, що Зеленський, мовляв, не усвідомив політичних змін, які відбулися у США після виборів 6 листопада. Саме тому президент України, буцімто, проводив зустрічі з високопосадовцями нової адміністрації, зокрема Джей Ді Венсом, намагаючись отримати більше від США. У Трампа поскаржилися, що глава нашої держави мав вигляд невдячного. Там пригадали, що Зеленський відмовився підписати перший варіант угоди про надра, пояснюючи це браком у ній гарантій безпеки, чим викликав лють у президента США, який назвав потім українця "диктатором".

Ці самі гарантії безпеки стали каменем спотикання й під час особистої зустрічі президентів в Овальному кабінеті. Зеленський порушив питання про "реальні" гарантії безпеки від США, а не "економічні" на кшталт угоди про копалини. Його коментарі роздратували деяких чиновників адміністрації.

"Для Зеленського стало абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде ніяких гарантій безпеки", – прокоментував ситуацію один з чиновників Білого дому.

В адміністрації сказали, що вони не впевнені, що саме може зробити Зеленський, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним, окрім як змінити, з їхнього погляду, своє ставлення до президента. Вони зазначили, що Трамп сумнівається, що Зеленський готовий вести переговори про завершення війни.

Водночас один із посадовців Білого дому підтвердив, що можливість для співпраці Вашингтона і Зеленського задля досягнення мирної угоди ще зберігається.

Нагадаємо, що одразу після сварки президентів в Овальному кабінеті, з'явилася інформація у медіа, що у Трампа обговорюють можливість припинення постачання поточної військової допомоги Україні.