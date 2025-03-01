Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Streat Journal.

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Суперечка в Білому домі та дії Дональда Трампа

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа розповів, що невдовзі після суперечки президент США наказав своїм вищим співробітникам національної безпеки переглянути можливість тимчасово або повністю призупинити поточні постачання зброї в Україну.

Раптовий кінець залишив незрозумілим, яку військову та політичну підтримку адміністрація Трампа готова надати Києву в найближчі місяці,

– пише видання.

Водночас сутичка в Овальному кабінеті лишила тьмяними перспективи розміщення європейських військ після досягнення угоди, оскільки лідери дали зрозуміти, що таке розгортання потребуватиме певної форми американської військової підтримки.

Раніше NYT із посиланням на представника адміністрації Трампа теж повідомляв, що Вашингтон може припинити подальшу непряму підтримку України разом з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими та підготовкою військових.

Водночас FT прогнозує, що Україна зможе протриматися без американської допомоги щонайменше пів року.