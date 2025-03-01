Проте, ймовірно, Україна може протриматися без неї ще щонайменше пів року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що чекає на Україну без військової підтримки США

На тлі загравань Трампа зі спробами відкинути Україну, багато українців наполягають на тому, аби продовжувати воювати навіть без підтримки з США. Ймовірно, Україна могла проти протистояти Росії ще принаймні шість місяців навіть без додаткової допомоги з боку Америки.

Мустафа Найєм, урядовий радник, стверджує, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною". Він припускає, що більша частина зброї, яку надали Україні, не є такою важливою зараз, враховуючи мінливий характер війни. "Це війна безпілотників, і ми є експертами з їх виробництва", – зазначає він.

За словами Найєма, компоненти безпілотників із США використовуються "економно" і можуть бути замінені. Однак найбільшою проблемою стало б призупинення передачі розвідданих.

Проте FT визнає, що навіть за посиленої європейської підтримки було б важко підтримувати тривалу боротьбу без допомоги США. Один високопоставлений депутат від "Слуги народу" припустив, що це означало б поступову втрату все більшої кількості територій.