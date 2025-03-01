Однако, вероятно, Украина может продержаться без нее еще минимум полгода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что ждет Украину без военной поддержки США

На фоне заигрываний Трампа с попытками отбросить Украину, многие украинцы настаивают на том, чтобы продолжать воевать даже без поддержки из США. Вероятно, Украина могла противостоять России еще по крайней мере шесть месяцев даже без дополнительной помощи со стороны Америки.

Мустафа Найем, правительственный советник, утверждает, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической". Он предполагает, что большая часть оружия, которую предоставили Украине, не является такой важной сейчас, учитывая изменчивый характер войны. "Это война беспилотников, и мы являемся экспертами по их производству", – отмечает он.

По словам Найема, компоненты беспилотников из США используются "экономно" и могут быть заменены. Однако самой большой проблемой стало бы приостановление передачи разведданных.

Однако FT признает, что даже при усиленной европейской поддержке было бы трудно поддерживать длительную борьбу без помощи США. Один высокопоставленный депутат от "Слуги народа" предположил, что это означало бы постепенную потерю все большего количества территорий.