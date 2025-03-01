Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Надання якої допомоги може зупинити Трамп

У виданні зауважили, що на момент зустрічі президента США Дональда Трампа та Зеленського у Білому домі, минуло 50 днів відтоді, як Пентагон оголосив про новий пакет озброєнь для України, і нова адміністрація не надала жодних подробиць щодо можливості подальшої допомоги.

З моменту інавгурації Трампа нові поставки не оголошувалися, а фінальні поставки військового обладнання, затверджені за Байдена, практично припинилися. А на момент від'їзду Зеленського після суперечки, "ситуація виглядала ще більш жахливою".

За словами представника адміністрації Трампа, після напруженої зустрічі у Білому домі, США можуть скасувати всю допомогу Україні, зокрема фінальні поставки боєприпасів і обладнання, які затвердили ще за часів адміністрації Байдена.

Яку ще допомогу Україні може припинити Трамп:

військове фінансування;

обмін розвідданими;

навчання українських військових і пілотів;

роботу центру управління міжнародною допомогою на американській військовій базі в Німеччині.

Скільки допомоги надали США для України

На наступний день, після початку повномасштабного вторгнення Росії, адміністрація Байдена оголосила про відправку Україні зброї на 350 мільйонів доларів зі складів Пентагону.

Загалом Пентагон надав 71 партію військової допомоги зі своїх запасів на суму 33,8 мільярда доларів, що включало понад три мільйони 155-міліметрових артилерійських снарядів, десятки тисяч керованих артилерійських ракет і протитанкових ракет, тисячі зенітних ракет, бронемашин та десятки танків.

Окрім цього, США надали 33,2 мільярда доларів у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative, яка дозволяє Києву закуповувати нове військове обладнання напрямку в американських оборонних компаній.

За даними Пентагону, близько 3,85 мільярда доларів ще залишилося з того, що Конгрес дозволив використати для додаткових вилучень зі складів Міністерства оборони.