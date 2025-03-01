Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Предоставление какой помощи может остановить Трамп

В издании отметили, что на момент встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме, прошло 50 дней с тех пор, как Пентагон объявил о новом пакете вооружений для Украины, и новая администрация не предоставила никаких подробностей о возможности дальнейшей помощи.

С момента инаугурации Трампа новые поставки не объявлялись, а финальные поставки военного оборудования, утвержденные при Байдене, практически прекратились. А на момент отъезда Зеленского после спора, "ситуация выглядела еще более ужасной".

По словам представителя администрации Трампа, после напряженной встречи в Белом доме, США могут отменить всю помощь Украине, в частности финальные поставки боеприпасов и оборудования, которые утвердили еще во времена администрации Байдена.

Какую еще помощь Украине может прекратить Трамп:

военное финансирование;

обмен разведданными;

обучение украинских военных и пилотов;

работу центра управления международной помощью на американской военной базе в Германии.

Сколько помощи предоставили США для Украины

На следующий день, после начала полномасштабного вторжения России, администрация Байдена объявила об отправке Украине оружия на 350 миллионов долларов со складов Пентагона.

В общем Пентагон предоставил 71 партию военной помощи из своих запасов на сумму 33,8 миллиарда долларов, что включало более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, десятки тысяч управляемых артиллерийских ракет и противотанковых ракет, тысячи зенитных ракет, бронемашин и десятки танков.

Кроме этого, США предоставили 33,2 миллиарда долларов в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative, которая позволяет Киеву закупать новое военное оборудование направлении в американских оборонных компаниях.

По данным Пентагона, около 3,85 миллиарда долларов еще осталось с того, что Конгресс разрешил использовать для дополнительных изъятий со складов Министерства обороны.