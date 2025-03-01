Переговоры американского и украинского лидеров прошли скандально. Трамп, как пишут иностранные СМИ, выгнал Зеленского из Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой The Washington Post.

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Трамп может остановить военную помощь Украине

Представитель администрации Трампа в комментарии заявил, что президент США рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине. Мол, это ответ на "неуступчивость Зеленского" в мирном процессе.

Если такое решение будет принято, оно будет касаться миллиардов долларов на радары, технику, боеприпасы и ракеты, которые ожидают отправку в Украину через механизм президентского сокращения запасов, отметил чиновник.

Чиновник отрицает предположение, что конфронтация Трампа и Ванса с Зеленским была заранее спланирована, и отметил, что накануне встречи были предприняты усилия по созданию более положительного тона, что подтверждается решением Трампа отказаться от обвинения Зеленского в "диктаторстве".