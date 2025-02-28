Между Киевом и Вашингтоном давно существует напряжение. Журналисты пишут, что Трамп смягчил тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины. Поэтому мир нетерпеливо ожидает заявления сторон и результаты общения двух президентов.

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Визит Зеленского в США 28 февраля: главное

18:24, 28 февраля Встреча Зеленского и Трампа началась Зеленского встретил почетный караул.

18:20, 28 февраля Встреча Зеленского и Трампа еще не началась. Сто журналистов ждут кортеж с украинским лидером.

18:08, 28 февраля Белый дом готовится встречать Зеленского

18:05, 28 февраля Зеленский встретился с сенаторами. Это была двухпартийная встреча перед тем, как президент отправится в Белый дом.