Між Києвом і Вашингтоном давно існує напруга. Журналісти пишуть, що Трамп пом'якшив тон щодо Зеленського, але не щодо підтримки України. Тому світ нетерпляче очікує на заяви сторін і результати спілкування двох президентів.
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Візит Зеленського до США 28 лютого: головне
Зустріч Зеленського і Трампа почалася
Зустріч Зеленського і Трампа ще не почалася. Сто журналістів чекають на кортеж з українським лідером.
Білий дім готується зустрічати Зеленського
Зеленський зустрівся із сенаторами. Це була двопартійна зустріч перед тим, як президент вирушить до Білого дому.
Літак Зеленського приземлився на авіабазі у США.