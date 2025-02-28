Між Києвом і Вашингтоном давно існує напруга. Журналісти пишуть, що Трамп пом'якшив тон щодо Зеленського, але не щодо підтримки України. Тому світ нетерпляче очікує на заяви сторін і результати спілкування двох президентів.

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Візит Зеленського до США 28 лютого: головне

18:24, 28 лютого Зустріч Зеленського і Трампа почалася Зеленського зустріла почесна варта.

18:20, 28 лютого Зустріч Зеленського і Трампа ще не почалася. Сто журналістів чекають на кортеж з українським лідером.

18:08, 28 лютого Білий дім готується зустрічати Зеленського

18:05, 28 лютого Зеленський зустрівся із сенаторами. Це була двопартійна зустріч перед тим, як президент вирушить до Білого дому.