Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Трамп змінює свою риторику

У п'ятницю, 28 лютого, Володимир Зеленський прибув із візитом до США. Найгірші побоювання, ймовірно, дещо розвіялися напередодні поїздки, оскільки раніше Дональд Трамп заявив, що "не може повірити, що назвав Зеленського диктатором".

Проте більш ввічливий тон Трампа не зміг компенсувати відмову взяти на себе зобов'язання, що США будуть готові підтримати війська, які Британія планує відправити до України в рамках миротворчої місії.

Україна та її європейські союзники вважають обіцянку військової участі США критично важливою для запобігання повторному вторгненню Росії в майбутньому, адже всі попередні угоди не стримали Владіміра Путіна.

Європейських чиновників дещо підбадьорив той факт, що Зеленський приїжджає до Вашингтона, щоб підписати угоду, яка передає США велику частку в майбутніх доходах від українських корисних копалин та інших ресурсів як компенсацію за підтримку,

– йдеться в матеріалі Bloomberg.

За словами українських чиновників, Володимир Зеленський сподівається використати угоду про корисні копалини як відправну точку для більш широких дискусій щодо гарантій безпеки з боку США.

Сподівання полягає в тому, що договір дасть Дональду Трампу відчуття, що він уклав угоду й отримав відплату за підтримку, яку він надав Україні,

– пояснила Ліана Фікс, співробітниця Ради з питань міжнародних відносин.

Вона також назвала "символічною перемогою" зустріч Трампа та Зеленського.

Якби зустріч з Путіним відбулася до зустрічі із Зеленським, перспективи були б жахливими,

– підсумувала Фікс.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що майбутня угода про корисні копалини стане підтримкою для України у сфері безпеки. Однак президент США додав, що не хоче обговорювати розміщення миротворчого контингенту, допоки договір не підписано