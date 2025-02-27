20:34, 27 лютого

Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди.