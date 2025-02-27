Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Зеленський обіграв Трампа? Що отримає Україна в угоді зі США про корисні копалини
На запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав?"
Трамп не думає, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода.
Забезпечити безпеку в Україні – це найлегша частина, угода – найскладніша частина,
– наголосив Трамп.
Трамп прокоментував угоду про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди.
Трамп заявив, що мирна угода з Україною просунулася вперед
Дональд Трамп заявив Кейру Стармеру, що мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, і що Сполучені Штати провели хороші переговори з обома країнами.
Трамп заявив, що вступ України до НАТО не відбудеться