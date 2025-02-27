Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Зеленський обіграв Трампа? Що отримає Україна в угоді зі США про корисні копалини

20:39, 27 лютого

20:35, 27 лютого

На запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп відповів: "Хіба я це сказав?"

20:34, 27 лютого

Трамп не думає, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода.

Забезпечити безпеку в Україні – це найлегша частина, угода – найскладніша частина,
– наголосив Трамп.

20:34, 27 лютого

Трамп прокоментував угоду про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю. Угода щодо рідкоземельних елементів стане підтримкою для України. Нам потрібна угода, перш ніж вводити миротворчі сили, а у нас поки що немає угоди.

20:30, 27 лютого

Трамп заявив, що мирна угода з Україною просунулася вперед

Дональд Трамп заявив Кейру Стармеру, що мирна угода між Росією та Україною просунулася вперед, і що Сполучені Штати провели хороші переговори з обома країнами.

20:30, 27 лютого

Трамп заявив, що вступ України до НАТО не відбудеться