Про це президент США розповів під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 27 лютого. Слова американського лідера цитує Guardian, передає 24 Канал.

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Що заявив Трамп

Європейські політики потребують гарантій безпеки від США, аби відправити в Україну своїх миротворців. За словами Трампа, угода про корисні копалини може стати такою передумовою.

Вона відіграватиме роль певного "підстрахування", оскільки Росія не нападатиме на країну, де працюватимуть американські робітники.

Президент Зеленський приїде до мене в п'ятницю вранці. І ми підпишемо дуже важливу угоду для обох сторін, тому що вона дійсно дозволить нам увійти в цю країну (Україну – 24 Канал) і працювати там,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, кореспондентка Білого дому заявила, що США планують отримати близько 20 мільярдів доларів від угоди з Україною. Йдеться про передачу Києвом частини доходів від копалин.